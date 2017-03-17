Двое погибших и восемь раненых украинских бойцов: в штабе отчитались о сутках в АТО

В зоне АТО за минувшие сутки российско-террористические войска 77 раз обстреляли позиции украинских защитников. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

За сутки погибли двое и ранены восемь украинских защитников.

«На Мариупольском направлении опорные пункты неподалеку Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а возле Водяного – из 122-мм артустановок и минометов калибра 120. Позиции возле Красногоровки и Марьинки - из минометов, Гнутового – с СПГ и пулеметов, Широкино из стрелкового оружия и БМП», - подчеркивают в штабе.

В то же время на Донецком направлении под огонь артиллерии калибра 122 и минометов попали позиции вблизи Троицкого, защитников Авдеевки и шахты Бутовка российские наемники обстреливали из минометов и артустановок калибра 122, а впоследствии к обстрелу присоединился танк.

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«По укрепление рядом Каменки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, а Зайцевого и Невельского – из СПГ и минометов калибра 82. В районе Луганского – из БМП, а рядом с Песками – из минометов калибра 82», - говорится в повідомлденні.

На Луганском направлении под огнем минометов калибра 120 мм оказались позиции в районе Крымского, возле Лобачево из минометов калибра 82, возле Новозвановки с СПГ и стрелкового оружия, а вблизи Новоалександровки из минометов и крупнокалиберных пулеметов.