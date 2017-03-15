Борт с ранеными военными и волонтерами из Днепра прибыл в Киев (видео)

Борт с ранеными из Днепра сегодня прибыл в Киевский военный госпиталь.

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Это около двух десятков военных, получивших первую помощь в больнице имени Мечникова в Днепре.

Среди раненых - двое волонтеров: Юлия Толмачева и Сергей Адамяк, которые попали под снайперский огонь.

Как сообщал УНИАН, 8 марта боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли украинских волонтеров в районе н. п. Зайцево Донецкой области. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи.