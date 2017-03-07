Миссия ОБСЕ зафиксировала более 1,6 тысячи взрывов на Донбассе

Об этом отмечается в отчете по состоянию на 19:30 за 6 марта.

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«Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и меньше в Луганской области по сравнению с предыдущим 24-часовым периодом. СММ слышала более чем одну тысячу взрывов в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя. А неопознанные вооруженные лица ограничивали свободу передвижения в двух случаях в селах, которые расположены на неподконтрольных правительству (Украины) районах», - говорится в сообщении.

Всего в Донецкой области было зафиксировано более 1600 взрывов, в Луганской области - 38 взрывов.