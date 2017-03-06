Боевики били на Мариупольском направлении из танков, один украинский военный погиб - штаб АТО

В течение дня боевики 71 раз обстреляли позиции сил АТО, двое украинских военных ранены, один боец погиб.

Об этом говорится в сводке по состоянию на 18.00, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, на Мариупольском направлении по Водяному и Лебединском вели огонь танки. Из минометов обстреливали Гнутово, Чермалык, Талаковку, Павлополь и Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Новотроицкое, Павлополь, Водяное и Широкино. Также по Водяному и Широкиному вели огонь БМП и снайперы.

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«На Донецком направлении из минометов различных калибров оккупанты обстреливали Авдеевку, Майорськ, Троицкое, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Верхнеторецкое, Каменку и Невельское. По Каменке огонь вел снайпер», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении со 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Новоалександровку, Новотошковское, Крымское. Из гранатометов – Троицкое.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты совершили 50 обстрелов из тяжелого вооружения по позициям сил АТО. В общем, за прошедшие сутки было зафиксировано 110 обстрелов.