Беспилотник ОБСЕ сбили возле Донецкой фильтровальной станции
11:13, 03 марта 2017Война
6138
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет об обстреле и падении ее беспилотного летательного аппарата возле Донецкой фильтровальной станции.
Беспилотник ОБСЕ сбили возле фильтровальной станции / facebook.com/oscesmm
Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twitter.
Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ снова зафиксировали пересечение украинско-российской границы похоронными фургонами
"Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ упал возле ДФС после того, как СММ услышала огонь из стрелкового оружия, несмотря на гарантии безопасности. Недопустимо", - заявили в миссии.
Как известно, 24 февраля боевики "ДНР" открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ и захватили беспилотник СММ. Трехсторонняя контактная группа призвала боевиков провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля ОБСЕ и захватом беспилотника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой