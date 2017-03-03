Беспилотник ОБСЕ сбили возле Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twitter.

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"Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ упал возле ДФС после того, как СММ услышала огонь из стрелкового оружия, несмотря на гарантии безопасности. Недопустимо", - заявили в миссии.

Как известно, 24 февраля боевики "ДНР" открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ и захватили беспилотник СММ. Трехсторонняя контактная группа призвала боевиков провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля ОБСЕ и захватом беспилотника.