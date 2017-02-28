В "ЛНР" пьяные боевики сорвали в школе уроки и угрожали ученикам расправой - разведка

В оккупированном Хрустальному (Луганская область) контролируемые Россией боевики в состоянии алкогольного опьянения сорвали в школе уроки и угрожали школьникам и учителям расправой.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации продолжают совершения правонарушений и бесчинств в отношении гражданского населения. Трое вооруженных военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 армейского корпуса в состоянии сильного алкогольного опьянения зашли в общеобразовательную школу в н.п.Хрустальный, сорвали проведение уроков и угрожали школьникам и учителям учебного заведения физической расправой", - утверждают в разведке.

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Кроме того, в разведке также рассказали, что в рядах боевиков ухудшается дисциплина: сепаратисты самовольно оставляют места "службы" и отказываются выполнять приказы главарей.

"В связи с постоянными физическими нагрузками, личный состав одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 армейского корупсу отказался выполнять приказы командиров по выполнению работ, связанных с инженерным оборудованием позиций (рытье окопов/защитных сооружений)", - добавили в ГУР Минобороны.

Как сообщал УНИАН ранее, боевики устроили между собой перестрелку после употребления алкогольных напитков.

«В подразделениях 2 АК отмечается рост случаев грубого нарушения воинской дисциплины и правопорядка. 21 февраля арестовано 14 военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), которые после употребления алкогольных напитков устроили между собой перестрелку из автоматического оружия», - сообщает разведка.