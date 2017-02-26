День в АТО: 30 вражеских обстрелов, один боец погиб – штаб

По состоянию на 18:00 в зоне АТО зафиксировано 30 вражеских обстрелов. Один наш военный погиб, один – ранен. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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«На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов обстреляли Водяное, а из стрелкового оружия и гранатометов – Павлополь, Широкино и опять же Водяное. По Талаковке огонь вел снайпер», - сказано в сообщении.

На Донецком направлении боевики из танка обстреливали Пески и шахту «Бутовка». По шахте, а также по Авдеевке, Каменке и Луганскому террористы вели огонь из 120 и 82 миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Луганское, Новолуганское и Зайцево.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Попасной и Катериновке, подытожили в штабе.