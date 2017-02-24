Украинский офицер-десантник рассказал, как уничтожил вражескую БМП вблизи Донецка (видео)
В километре от руин Донецкого аэропорта украинский офицер-десантник Стас три дня назад противотанковой управляемой ракетой уничтожил вражескую боевую машину пехоты.
"Сделал пуск, пока вел ракету, увидел еще одну вспышку, подкорректировал немного – и попал", - рассказал он.
Последствия выстрела его собратья сняли на видео: БМП боевиков стреляет по позициям украинских военных, сначала дымила, потом загорелась, а в конце взорвалась.
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Солдаты не скрывают, что после этого у них сразу поднялся боевой дух – говорят, хоть на маленький шаг, но все же ближе стали к победе. За подбитую бронетехнику противника Стасу должны выплатить премию – 42 тысячи гривень.
Как сообщал штаб АТО, по состоянию на 18:00 контролируемые Россией боевики совершили 47 обстрелов позиций украинских Вооруженных сил на Донбассе, пятеро военных получили ранения.