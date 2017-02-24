Сутки в АТО: 47 вражеских обстрелов, ранены пятеро украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В штабе сообщили, что на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Также из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово и Широкино. Широкино также обстреливала БМП противника.

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На Донецком направлении оккупанты неоднократно обстреливали из минометов различных калибров Троицкое, Дачу, Зайцево, Авдеевку, также из гранатометов в течение всего дня – Авдеевку, Майорск, Зайцево, Пески, Луганское.

Вместе с тем на Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Новоалександровку, Троицкое и Новозвановку.

Как известно, Авдеевка снова осталась без воды из-за обстрела Донецкой фильтровальной станции. Позже стало известно, что из-за обстрела был поврежден склад с хлором. В Авдеевке водоснабжение будет осуществляться в аварийном режиме.