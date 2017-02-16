Боевики стреляют по мирным кварталам Авдеевки: в полиции показали последствия ночных обстрелов (фото)

Террористы продолжают обстреливать мирные кварталы Авдеевки. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Под их [боевиков] прицельным огнем старая часть города. Только за сегодняшнюю ночь в результате обстрелов подверглись разрушению три частных домовладения на ул. Колосова (бывшая Кирова) и Лермонтова", - написал Аброськин и добавил, что мирные жители, к счастью, не пострадали.

"Под огнем оказался район, расположенный недалеко от промзоны. В результате разрывов снарядов по улице Леваневского, Соборной, Лермонтова осколками было повреждено 8 домов местных жителей. Значительный ущерб нанесен крышам домов, стенам и окнам", - сообщила пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

По улице Колосова в результате прямого попадания полностью сгорел частный дом. По предварительной информации, люди не пострадали.

По всем фактам Авдеевским отделением полиции открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики с 29 января по 5 февраля вели массированный обстрел Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, который удалось полностью восстановить 6 февраля. В результате обстрела погибли несколько мирных жителей Авдеевки. Из города во время обострения ситуации было эвакуировано около 300 человек.