Боевики били из БМП на Мариупольском направлении, один военный погиб – штаб АТО

Боевики на Донбассе за минувшие сутки осуществили 49 обстрелов по позициям ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов и БМП оккупанты обстреливали Водяное.

"Из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. По Новотроицком огонь вел снайпер», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов - Зайцево и Пески.

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На Луганском направлении – из минометов и гранатометов оккупанты – Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. Снайпер боевиков вел огонь по нашим позициям вблизи Лобачевого.

Всего зафиксировано 49 обстрелов. Один наш военный погиб, трое ранены и один травмирован.

Как сообщал УНИАН ранее, на мариупольском направлении сложная ситуация, там каждый день идут бои. Об этом рассказал командир 8 отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

"Здесь страшные бои каждый день! Раненые — каждый день! Сейчас в больнице Мечникова лежит мой парень, тяжело ранен. Спасают, за жизнь борются", - заявил он.

По словам Гергерта, на одних направлениях есть угроза танкового прорыва, на других — ДРГ заходят практически каждый вечер, на других участках идут очень жестокие позиционные бои.