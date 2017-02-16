"До зубов": СМИ узнали, что изменилось в украинском ВПК с начала войны на Донбассе

Например, в начале 2010-х Харьковский бронетанковый завод работал два дня в неделю. Теперь же производственный процесс на предприятии идет в две смены, и там ощущается кадровый голод, говорится в статье "Нового времени".

"Это пример того, что произошло с украинским ВПК с начала войны",— рассказывает Юрий Бровченко, замминистра экономики, который курирует в правительстве ВПК. Государственный концерн "Укроборонпром", который производит почти половину украинского оружия, за два последних года втрое нарастил объем производства нового вооружения, отмечает чиновник.

Отметились также "Мотор Сич", НПК "Техимпекс", "Укрспецтехника", "Ленинская кузня" и целый ряд других предприятий.

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Кроме того, украинские оружейники не просто представляют рынку новые образцы вооружений, но и — впервые в своей истории — всерьез взялись за то, чтобы их продукт соответствовал стандартам НАТО. В 2016-м сразу 40 предприятий, входящих в "Укроборонпром", получили доступ к главному каталогу Альянса по логистике.

"Но государство даже в условиях войны не может обеспечить достаточно средств для актуальных разработок. Производителям оружия, по оценкам Минэкономики, в этом году на запуск новых производств необходимо 11 млрд грн. Правительство же выделило на эти нужды из госбюджета лишь 785 млн грн", - отмечается в статье.

Также отмечается, что возрождение ракетного потенциала Украины является приоритетной задачей. Так, в "Укроборонпроме" планируют за несколько лет создать ракетный щит, составленный из высокоточных дальнобойных средств поражения противника, которые смогут уничтожать любую цель — от подземных бункеров до кораблей и самолетов противника.

Для ВПК обозначается еще одно направление на перспективу — производство собственных двигателей для бронетехники и танков. Ранее их поставляли из России, а сейчас отечественную технику комплектуют дорогими импортными моторами.

Причем танки, ракеты и корабли Украина может производить на высоком уровне и сама — были бы бюджетные вливания.

Еще одна проблема — производство боевых вертолетов, которого в Украине также нет. Зато есть несколько программ по созданию средних вертолетов.

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