Украина проведет боевые стрельбы близ Крыма из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

«Для обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями», - заявил он.

По словам Гуцуляка, в Украине в этом году также запланированы 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК «Бук-М1» на полигонах, а также 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.

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Он отметил, что во время многонациональных учений Saber Guardian 2017 на полигоне в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевыми стрельбами

«На полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", - подчеркнул спикер Минобороны.

Кроме того, по его словам, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники Воздушных сил ВСУ ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах.

«Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков», - добавил Гуцуляк.

По его словам, к проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений Воздушных сил ВСУ будут активно привлекаться иностранные инструкторы из стран-членов НАТО.