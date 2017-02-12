Сутки в зоне АТО: 59 обстрелов, двое военных ранены (видео)

За прошедшие сутки, 11 февраля, на Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Красногоровки и Павлополя.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединское, Водяное. По Широкино и Красногоровке вели огонь БМП противника, отмечают в штабе.

На Донецком направлении – из минометов разных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцевое, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцевое, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое. По позициям военных в районе Луганского огонь вел снайпер.

Всего зафиксировано 59 обстрелов, двое военных ранены.