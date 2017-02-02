Сутки в зоне АТО: двое украинских военных погибли, 14 ранены и травмированы

Двое украинских военных погибли, десять ранены и четверо травмированы, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 1 февраля.

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Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-миллиметровую артиллерию, танки. Захватчиками было осуществлено несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, они каждый раз вынуждены были отступать. Несмотря на договоренности, вечером преступники снова обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Из артиллерии разных калибров вели огонь по Верхнеторецкому.

На Мариупольском направлении оккупанты из РСЗО БМ-21 Град и 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Водяному. Для обстрелов Красногоровки использовали танк, 122-миллиметровую артиллерию, 120 - и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Со 122-миллиметровой артиллерии, минометов, обстреляли Гранитное, Богдановку и Широкино. По Марьинке и Чермалыку вели огонь минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкиному, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На Луганском направлении из 152 - и 122-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Крымское и Врубовку. Из минометов - Катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское.