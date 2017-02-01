Стороны договариваются о режиме "тишины" в Авдеевке на 2 февраля - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает 5 канал.

"Сейчас ведутся переговоры о режиме тишины на завтра. Каким образом это получится, пока не знаем. Хотя с той стороны сейчас без воды пол-Донецка, Макеевка и Ясиноватая. Я думаю, если хоть немного россияне заботятся о людях, которым они навязывают "русский мир", то завтра дадут режим тишины, Авдеевка будет с теплом", – рассказал Жебривский.

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"Сегодня у людей в квартирах от 10 до 15 градусов, в зависимости от того, кто как утеплил свои дома. Вода самотеком поднималась до четвертого этажа, а на вечер самотек остановился. Но завтра утром мы будет качать воду для людей, чтобы они запаслись водой. У нас таких подач может быть три – есть резерв. Очень надеемся, что завтра возобновим режим тишины и восстановим водоснабжение для Авдеевки", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, с 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

Ранее, 31 января, российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00.

1 февраля российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня.