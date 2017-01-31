Экс-главарь "ЛНР" собирает в России новых наемников для отправки на Донбасс

"Приказ" террориста Козицына, датированный 30 января 2017 года, опубликован на сайте "Казачьей национальной гвардии".

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"Всем казакам Всевеликого Войска Донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений Казачьей Национальной Гвардии", — сообщается в этом "документе".

Козицын отметил, что оставляет за собой контроль за выполнением его указаний.

Ранее главная военная прокуратура объявила подозрение главарю незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" Козицыну.