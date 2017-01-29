Бой под Авдеевкой не утихает, боевики применили танки - журналист

Российско-оккупационные войска взбешены большими потерями и делают все, чтобы выбить украинские подразделения вблизи ясиноватской развязки и промзоны.

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Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook.

По его информации, крупные силы артиллерии 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск бьют по украинской обороне. Он подчеркивает, что бои происходят на территории, контролируемой украинскими силами (согласно мирным соглашениям в Минске).

"Однако российское командование намерено любой ценой сохранить угрозу Авдеевке. Никакие инспекции ОБСЕ снизить накал сражения не могут. По данным с передовой, подразделения российских наемников также ввели в бой танки. Воины 72-й механизированной бригады ведут тяжелый бой и не отступают ни на шаг. Командование сохраняет твердое управление боем, идет активная и эффективная ответная работа украинской артиллерии. Положение под Авдеевкой требует самого серьезного внимания", - написал Бутусов.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.

Во время штурма боевиками Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро получили ранения.

По словам министра обороны Степана Полторака, утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага, по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия украинских позиций.

Министр отметил, что на одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими ВСУ, а на второй военнослужащие ВСУ перешли в наступление и заняли важный пост, имеющий стратегическое значение.