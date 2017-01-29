Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 2260 нарушений режима прекращения огня
В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения
Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток.
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Об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью «Громадському».
«Сегодня в 04:40 мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт - Авдеевка - Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения», - сказал Хуг.
По его словам, боевые действия вечером стали менее активными.
«О зафиксированных нами нарушениях режима прекращения огня мы вам отчет завтра. Тогда мы будем иметь и видео с камер, расположенных на местах. Тогда и стоит ожидать больше деталей», - отметил заместитель руководителя СММ.