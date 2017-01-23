Разминирование оккупированных территорий Донбасса может продлиться десятилетия - Муженко

Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко во время совещания с руководящим составом ВСУ, сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение в соответствии с собственными штатными структурами для качественной подготовки необходимого ВСУ количества специалистов различных инженерных военных специальностей.