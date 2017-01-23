Разминирование оккупированных территорий Донбасса может продлиться десятилетия - Муженко
14:55, 23 января 2017Война
2218 1
Разминирование оккупированных ныне территорий Донбасса после их освобождения может продлиться десятки лет, поэтому Вооруженные силы Украины должны быть готовы к такой работе.
По мнению Муженко, разминирование Донбасса может забрать не один десяток лет / скриншот
Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко во время совещания с руководящим составом ВСУ, сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВолонтеры рассекретили базу инженерно-саперного подразделения российских оккупантов в Донецке (фото)
Читайте такжевоенных инженеров
Он отметил, что все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение в соответствии с собственными штатными структурами для качественной подготовки необходимого ВСУ количества специалистов различных инженерных военных специальностей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter