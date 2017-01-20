Боевики значительно уменьшили число обстрелов в зоне АТО - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Боевики значительно уменьшили количество обстрелов по всей линии соприкосновения в течение минувших суток. Единственным исключением было Крымское, по которому оккупанты днем активно стреляли из минометов и гранатометов»,- отметил Мотузяник.

По его словам, всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 3 вражеских обстрела, два из которых – из тяжелого вооружения.

Мотузяник также сообщил, что на Донецком направлении также наблюдается относительно спокойная обстановка.

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«Тяжелое вооружение боевиками не применялось. Тем не менее, враг провел ряд обстрелов в Авдеевке, используя при этом тяжелые пулеметы и гранатометы различных систем»,- сказал Мотузяник.

Кроме того, по его словам, на Мариупольском направлении в течение суток оккупанты были активными исключительно на крайнем юге – в Гнутово, Водяном и Широкино.

«Там боевики осуществили эпизодические обстрелы наших позиций как днем, так и ночью. Опять же, тяжелое вооружение противник не использовал»,- сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях, убитых или раненых среди бойцов не было.