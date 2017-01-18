На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Как отмечается, всего с начала суток в зоне АТО зафиксировано 30 обстрелов.

В частности, из минометов российские оккупанты обстреливали Талаковку, а из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

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Также отмечается, что на Луганском направлении из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты обстреляли Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов – Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В то же время на Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Зайцевого и Авдеевки.