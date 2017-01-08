Убивают даже в рождественские дни: в Нацполиции сообщили о погибшей от обстрела боевиков девушке

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Для боевиков "ДНР" нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донетчины», – отметил Аброськин.

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По его словам, сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка".

«Только сегодня удалось вывезти тело. Предположительно погибла (девушка - ред) 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории. На вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается», – написал Аброськин.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция Донецкой области задержала трех жителей Константиновки за поддержку боевиков "ДНР".