Рождество в зоне АТО: 42 обстрела, двое раненых
Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.
Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском – из артиллерии и минометов различных калибров они неоднократно вели огонь по Водяному, Широкиному и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутовому, Водяном, Широкиному, Павлополю. По Широкиному и Талаковке огонь вели снайперы.
На Луганском направлении – по Крымскому, Станице Луганской, Новоолександровке, Новотошковскому и Новозвановке боевики били из гранатометов.
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На Донецком – из минометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по позициям сил АТО в районе Луганского и Авдеевки.
В районе Новотошковского ранены двое военнослужащих ВСУ.
Всего за сутки зафиксировано 42 обстрела.