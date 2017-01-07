Рождество в зоне АТО: 42 обстрела, двое раненых

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском – из артиллерии и минометов различных калибров они неоднократно вели огонь по Водяному, Широкиному и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутовому, Водяном, Широкиному, Павлополю. По Широкиному и Талаковке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении – по Крымскому, Станице Луганской, Новоолександровке, Новотошковскому и Новозвановке боевики били из гранатометов.

Читайте такжеЖурналист рассказал о потерях среди украинских военных за декабрь 2016-го года

На Донецком – из минометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по позициям сил АТО в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковского ранены двое военнослужащих ВСУ.

Всего за сутки зафиксировано 42 обстрела.