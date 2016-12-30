Сутки в АТО: на всех направлениях активизировались снайперы боевиков

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутове и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого, Верхньоторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

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На Луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому. Изгранатометов - по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.

На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутового, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки.

За прошедшие сутки произошло 45 обстрелов.