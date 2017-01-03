В Днепре в больнице умер один из раненых на Донбассе украинских военных

34-летнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы, передает 112 Украина.

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"Врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось. Остальные трое бойцов, доставленных из зоны АТО в первые дни нового года, сейчас в реанимации", - говорится в сообщении.

Как отметил главный врач больницы Сергей Рыженко, ранения у бойцов сложные, но они идут на поправку.

Ранее в Сети показали видео эвакуации раненых на Светлодарской дуге бойцов в Днепр.