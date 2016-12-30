Украина обошла Россию в ракетном оружии - глава профильного комитета Рады (видео)

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает 5 канал.

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"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", – отметил он.

Как сообщалось, 1-2 декабря в южной части Украины проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы.

В ВСУ отметили, что намерены и в дальнейшем проводить ракетные испытания у административной границы аннексированного Крыма. Это - оптимальный полигон для подобных учений.