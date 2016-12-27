Одна влюбилась в террориста "ЛНР": журналист рассказал о двух "пленных", которых боевики передали Киеву

Об этих женщинах на своей странице в Facebook рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Кто эти "пленные"? Может, какие-то агенты СБУ или снайперы ВСУ? Может, их взяли на поле боя?", - говорится в его сообщении.

Как оказалось, одна из них - простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на оккупированной территории, террориста "ЛНР".

"Он ее пригласил к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в пособничестве "укропам" и ее бросили "на подвал", - рассказал Бутусов.

А другая "пленная" - судья из Мариуполя.

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По словам журналиста, обе этих женщины не были в списках пленных для обмена - это просто заложники, схваченные без каких-то причин.

Вместо этих двух женщин Украина "добровольно" передаст сразу 15 человек из списка на обмен - все они под следствием в Украине либо уже получили приговор суда.

"Передаем 6 женщин и 9 мужчин, которые в отличие от этих двух заложниц находились в списках на обмен. Украина заложников не берет - передаем только реальных террористов, наемников, шпионов и их пособников, интерес к которым проявляет противник", - заявил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, террористы "ДНР" 27 декабря утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин.