Авдеевка снова осталась без воды из-за обстрелов боевиков

На Донетчине Авдеевка в очередной раз осталась без водоснабжения в связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил глава городской гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин, передает «112 Украина».

Он сообщил, что сейчас в городе спокойно, однако за время обстрелов, которые начались вчера в 6 утра и прекратились в 23:43 было перебито линию электросети.

«... за это время было перебито линию электросети, поэтому снова остановилась ДФС и опять в городе нет воды. Сейчас бригады ДФС готовятся выйти, чтобы выяснить, где перебито линии электропередач", – сказал Малыхин.

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Он заявил, что проводить ремонт и восстановление водоснабжения домов будут в случае, если и дальше будет действовать режим прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, боевики осуществляют провокационные обстрелы позиций украинских военных, несмотря на вступление в силу с 00.00 24 декабря режима прекращения огня.

Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины в районе Желтого, что на Луганском направлении. С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10 и с 9.30 до 9.45 они стреляли по Марьинке. С 9.54 до 10.10 террористы обстреливали Широкино.

Ранее, 23 декабря, в 21.50 с. Северное возле Торецка подверглось обстрелам со стороны боевиков. Обстрелян район расположен на окраине населенного пункта.