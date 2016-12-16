Штаб АТО: боевики на Донбассе существенно увеличили количество обстрелов

Всего за сутки зафиксировано 39 обстрелов. Подавляющее большинство из них - на Мариупольском направлении, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 15 декабря.

Читайте такжеМинобороны: за прошедшие сутки в зоне АТО погиб мирный жительНа Мариупольском направлении из 120 и 82 - миллиметровых минометов боевики вели огонь по Талаковке и Широкиному. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Богдановке, Гнутовому, Павлополю, Водяному, Широкиному, Марьинке, Новотроицкому, Талаковке, Старогнатовке. Из вооружения БМП стреляли по Водяному, а по Новотроицкому и Гнутовому огонь вели снайперы.

На Донецком направлении боевики обстреливали Луганское и Авдеевку из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении с тех же видов вооружения обстреляли Станицу Луганскую, Богуславское, Катериновку, Старый Айдар и Новозвановку. По Новоолександровке неоднократно вел огонь БТР.

Как сообщал УНИАН, за сутки 14 декабря боевики совершили 18 обстрелов, в том числе по населенным пунктам.