Штаб АТО: боевики на Донбассе обстреляли населенные пункты

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 14 декабря.

Боевики обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях. На Мариупольском из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по позициям в районе Красногоровки, Лебединского и Широкиного. Новотроицкое и Водяное подвергались обстрелу из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Красногоровке и Новотроицкому огонь вел снайпер.

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На Луганском направлении боевики из минометов обстреливали Крымское и Троицкое. А из гранатометов разных систем - Попасную, Лопаскино, а также Станицу Луганскую.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Авдеевку. По Луганскому, кроме крупнокалиберных пулеметов, вел огонь и снайпер.

Дважды боевики обстреливали и населенные пункты. Из стрелкового оружия - Майорск, а из минометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов - Крымское.