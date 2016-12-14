Из РФ боевикам на Донбассе доставили очередные партии горючего и продовольствия - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«В частности, 12 декабря на станцию Дебальцево доставили цистерну с горючим и три вагона с продовольствием. Еще девять цистерн с горючим поехали на станцию Ровеньки», - сказал Лысенко.

В то же время, по его словам, учитывая сложную ситуацию в рядах противника, в частности, регулярные задержки зарплат, значительная часть боевиков пытается «самостоятельно улучшить свое нищенское положение».

«Так 12 декабря оккупанты из состава так называемого «9-го полка», угрожая огнестрельным оружием, ограбили магазин в Новоазовске. Преступники вынесли оттуда зимнюю одежду, продукты, спиртные напитки и наличные», - сообщил Лысенко.