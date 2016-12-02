Убийство бойцом АТО командира взвода: военные рассказали подробности

Об этом они сообщили на странице 93 ОМБр в Facebook.

"1 декабря 2016 года на позиции взводного опорного пункта дежурил младший сержант Попов Олег Олегович, который примерно в 14:30 под влиянием антиукраинской пропаганды или других обстоятельств, которые установит следствие, покинул место несения службы с оружием", - говорится в сообщении.

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Чтобы избавиться от свидетеля и не помешать заранее спланированному побегу, продолжили военные, Попов с особой жестокостью убил своего командира и боевого товарища младшего сержанта Лысенко Олега Игоревича.

"Вся техника и оружие подразделения, за исключением пулемета Попова, который тот забрал с собой, сейчас находятся там, где и положено – на опорном пункте", - заверили в ОМБр.

Сейчас проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело.

Сегодня в штабе АТО сообщили, что на Донбассе украинский боец совершил тяжкое преступление и сбежал к боевикам.

В свою очередь волонтер Роман Доник в Facebook сообщил, что украинский боец-перебежчик убил в зоне АТО командира взвода и сбежал к боевикам. "Относительно перебежчика из 93-й. Скорее всего, он для этого и пошел в ВСУ. Чисто контрразведка прозевала. Пришел через Красноармейский военкомат. Сам с Одессы. Россиянин", - написал он.