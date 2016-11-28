Боевики не дают возможности отремонтировать водопровод до Торецка - Жебривский

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Российские боевики и дальше не дают гарантий режима тишины и возможности отремонтировать водопровод

до Торецка. В "серой зоне" нам нужно отремонтировать поврежденный взрывами участок 900-мм трубы. На самом деле, нам нужно 2-3 дня, чтобы заменить поврежденный участок. Все необходимое у нас есть, мы готовы в любой момент приступить к работе", - отметил Жебривский.

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Вместе с тем, подчеркнул он, российская сторона в Совместном координационном центре по контролю и координации прекращения огня и контроля линии соприкосновения «шестой день отказывается предоставлять гарантии прекращения огня на этом участке, чтобы с той стороны не обстреливали ремонтников».

«Российская позиция здесь очевидна – они умышленно затягивают с гарантиями режима тишины, чтобы как можно больше напакостить нам. Их на самом деле больше всего интересует ухудшение ситуации на нашей стороне. Абсолютно фашистские методы россиян», - отметил руководитель Донецкой ВГА.

Он добавил, что в Торецк ежедневно подвозится 260-300 тонн воды, работает 18 водовозов. "Если все будет по плану, сегодня откроем в Торецке школы и детсады. Поскольку водой они уже обеспечены", - пояснил Жебривский.

Он также информировал, что без отопления остаются 35 домов, в которых проживает 2356 человек. "Хотя здесь проблема в том, что мы заполняем теплосеть водой, но люди самовольно отбирают теплую воду из труб и, таким образом, выводят из строя системы отопления", - пояснил Жебривский.

Он сообщил, что сегодня проведет в Торецке совещание, в том числе с военными, для решения ситуации.