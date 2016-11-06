Боевики сосредоточили огневую активность на Мариупольском направлении - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении произошло 19 обстрелов.

«В районах Новотроицкого противник применял стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы, в Березово и Широкино - огонь БМП. Обстрелы в Талаковке и Гнутово продолжались из минометов калибра 82 мм, вблизи Водяного и Марьинки - из минометов калибра 120 мм. Рядом с Красногоровкой, кроме минометов, оккупанты вели огонь из вооружения БМП», - говорится в сообщении.

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По данным штаба, на Донецком направлении противник 4 раза нарушал режим тишины. Террористы подвергли обстрелам из гранатометов и пулеметов подразделения ВСУ в Авдеевке, в Зайцево - из минометов 82 калибра, а в Луганском, кроме гранатометов, применили минометы обоих калибров и огонь БМП.

«На Луганском направлении против украинских подразделений зафиксировано две вооруженные провокации. В частности, в районе Новоалександровки боевики задействовали пулеметы крупного калибра и гранатометы различных систем», - добавили в пресс-центре.