Обстрел боевиками Красногоровки: есть раненые среди гражданских
В результате обстрела боевиками населенного пункта Красногоровка в Донецкой области получили ранения мужчина и женщина.
Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, сегодня в дежурную часть Кураховского отделения полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним обратились мужчина, 1996 года рождения, с осколочным ранением бедра и женщина, 1975 года рождения, с осколочным ранением предплечья.
Следственно-оперативная группа выяснила, что ранения люди получили во время обстрела Красногоровки, который произошел вчера вечером.
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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 258 ч. 2 (теракт) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, накануне в результате обстрела боевиками жилого квартала Марьинки (Донецкая область) получил ранение мирный житель.