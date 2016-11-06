Обстрел боевиками Красногоровки: есть раненые среди гражданских

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, сегодня в дежурную часть Кураховского отделения полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним обратились мужчина, 1996 года рождения, с осколочным ранением бедра и женщина, 1975 года рождения, с осколочным ранением предплечья.

Следственно-оперативная группа выяснила, что ранения люди получили во время обстрела Красногоровки, который произошел вчера вечером.

Читайте такжеШтаб АТО: за сутки боевики совершили 47 обстрелов, в том числе из тяжелой артиллерии

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 258 ч. 2 (теракт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне в результате обстрела боевиками жилого квартала Марьинки (Донецкая область) получил ранение мирный житель.