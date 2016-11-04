Жебривский сообщил о двух погибших и пятерых раненых военных в зоне АТО

"Только за текущие сутки имеем двух убитых и пятерых раненых наших военных. Это одно из последствий обстрелов, которые ведутся на всей линии разграничения, а особенно интенсивно – в районе промзоны Авдеевки, на подступах к Мариуполю и Марьинке", – цитирует Жебривского пресс-центр АТО.

По его словам, подвергаются обстрелам и КПВВ, что приводит к их временному закрытию.

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Вместе с тем, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации отметил, что в настоящее время происходит существенное изменение настроений на контролируемой украинской властью территории.

"Когда раньше немало людей выходили здесь с протестами и не пускали наши войска вглубь региона, то сейчас кардинально снизилось количество людей, которые хотели бы жить в так называемых ДНР или ЛНВ. Существует лишь 15-17 процентов людей, которые предпочитают какого-то объединения с Россией, а вот 72 процента являются сторонниками Украины", - подчеркнул он.

Отмечается, что только на Донбассе результатом конфликта стали более 9 тысяч уничтоженных или поврежденных объектов, дорог, мостов. Такой ущерб от военных действий составляет более 3 млрд гривен. Некоторые населенные пункты вроде Широкино, Водяного, Опытного фактически нужно отстраивать снова. А убытки в неконтролируемых Украиной районах до сих пор не подсчитаны по известным причинам.

"Если бы Россия вывела своих солдат и прихвостней, значительных проблем с тем, чтобы вернуть людей к единственному украинскому государственному организму, не возникло бы. Нам нужна консолидированная европейская поддержка, в частности в деле принуждения Путина к миру. Мы ожидаем международной помощи и в теме разминирования, ведь, по самым скромным подсчетам, нужно 10 лет, чтобы очистить местные земли от всего взрывоопасного, как и в улучшении экологической ситуации", - добавил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.