На Донетчине будут заочно судить личного охранника главаря "ДНР"

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Экс-милиционер обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Во время специального досудебного расследования установлено, что житель города Торез 1977 г.р., который с 2003 по 2014 годы работал в органах МВД в Донецкой области, в октябре 2014 года вступил в ряды террористической организации "ДНР", а именно - личного состава так называемой "охраны главы ДНР".

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В течение определенного периода бывший милиционер обеспечивал личную безопасность "главы ДНР" Захарченко.

"Выполняя преступные приказы, будучи вооруженным автоматом АКСУ-74, обвиняемый охранял главаря террористов от военнослужащих, правоохранителей и участников других военных формирований Украины, которые принимают участие в проведении АТО на территории Донецкой области, а также местных проукраинских лиц", - говорится в сообщении.

Будут судить бывшего милиционера заочно. За сотрудничество с террористами ему грозит до 15 лет лишения свободы.