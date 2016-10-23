Боевики утром обстреляли Талаковку: повреждена газовая труба и жилой дом (фото)

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, повреждена газовая труба и жилой дом.

«В полицию Мариуполя поступило сразу два сообщения о последствиях обстрелов населенного пункта вблизи Мариуполя боевиками. Один из снарядов разорвался вблизи газовой трубы по улице Суворова, по другому сообщению местной жительницы, по этой же улице горит дом», - говорится в сообщении.

Читайте такжеАртиллерия и минометы: пророссийские оккупанты обстреляли позиции украинских военных в Павлополе

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции.

Как сообщал УНИАН, на Мариупольском направлении зафиксированы 22 провокации против сил АТО. В районах Марьинки и Красногоровки противник использовал минометы 82 и 120 калибров, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие. Вблизи Павлополя обстрелы со стороны боевиков продолжались со ствольной артиллерии калибра 152мм и минометов обоих калибров, а в направлении Талаковки, Гнутового и Широкиного вел огонь вражеский снайпер.