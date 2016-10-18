В Украине стартовали стратегические военные учения "Рубеж-2016"
11:39, 18 октября 2016Война
2961
Вооруженные силы Украины начали командно-штабные учения "Рубеж-2016".
ВСУ начали командно-штабные учения "Рубеж-2016" / Фото УНИАН
Об этом начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил в Facebook.
Читайте такжеВоенные Сил спецопераций отработали десантирование с Ми-8 в условный тыл противника (видео)
"Начали стратегические командно-штабные учения "Рубеж - 2016". Название символичное. Их цель - нарастить способности органов военного управления для эффективного отпора вооруженной агрессии. Ставим рубеж для врагов Украины, который они не должны преступать", - подчеркнул Муженко.
Ранее на полигоне "Широкий Лан" резервисты 72-й отдельной механизированной бригады тренировались преодолевать оборону противника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter