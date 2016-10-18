В Украине стартовали стратегические военные учения "Рубеж-2016"

11:39, 18 октября 2016
Война
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Вооруженные силы Украины начали командно-штабные учения "Рубеж-2016".

ЗСУ розпочали командно-штабні навчання

Об этом начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил в Facebook.

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"Начали стратегические командно-штабные учения "Рубеж - 2016". Название символичное. Их цель - нарастить способности органов военного управления для эффективного отпора вооруженной агрессии. Ставим рубеж для врагов Украины, который они не должны преступать", - подчеркнул Муженко.

Ранее на полигоне "Широкий Лан" резервисты 72-й отдельной механизированной бригады тренировались преодолевать оборону противника.

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