В Украине стартовали стратегические военные учения "Рубеж-2016"

Об этом начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил в Facebook.

Читайте такжеВоенные Сил спецопераций отработали десантирование с Ми-8 в условный тыл противника (видео)

"Начали стратегические командно-штабные учения "Рубеж - 2016". Название символичное. Их цель - нарастить способности органов военного управления для эффективного отпора вооруженной агрессии. Ставим рубеж для врагов Украины, который они не должны преступать", - подчеркнул Муженко.

Ранее на полигоне "Широкий Лан" резервисты 72-й отдельной механизированной бригады тренировались преодолевать оборону противника.