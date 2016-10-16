В "ДНР" подтвердили уничтожение "Моторолы" в Донецке

Факт смерти в эфире одного из российских телеканалов подтвердил представитель "ДНР" в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Пушилин, передает ТАСС.

"Информация подтверждается. Было заложено самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся оперативные действия. Объявлен план перехват по городу", - сказал Пушилин.

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"Известно, что в районе лифта (дома, где проживал Павлов) было заложено самодельное взрывное устройство, есть несколько человек раненых", - добавил он.

По словам Пушилина, информация уточняется.

Ранее УНИАН сообщал, что боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке. В СБУ подтвердили факт смерти "Моторолы".