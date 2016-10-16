В "ДНР" подтвердили уничтожение "Моторолы" в Донецке
В Донецке уничтожен один из командиров боевиков "ДНР" Арсен Павлов, известный как "Моторола".
Факт смерти в эфире одного из российских телеканалов подтвердил представитель "ДНР" в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Пушилин, передает ТАСС.
"Информация подтверждается. Было заложено самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся оперативные действия. Объявлен план перехват по городу", - сказал Пушилин.
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"Известно, что в районе лифта (дома, где проживал Павлов) было заложено самодельное взрывное устройство, есть несколько человек раненых", - добавил он.
По словам Пушилина, информация уточняется.
Ранее УНИАН сообщал, что боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке. В СБУ подтвердили факт смерти "Моторолы".