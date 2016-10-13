Волонтер рассказал, где войска НАТО могут сойтись в борьбе с Россией

Об этом сообщил боец АТО, волонтер Мирослав Гай, передает Еспресо.TV.

"Можно сказать, что противостояние будет в Сирии, мощное противостояние, когда столкнутся войска НАТО с Россией, такая возможность реальна в Сирии. Россия сейчас вообще объявляет, что она по всему миру собирается обновлять базы Советского союза, я не уверен, что у них хватит на это средств", - сказал он.

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Гай отметил, что сейчас Россия ведет действия по эскалации конфликта и вообще готовится к войне.

"Она готовит гражданский сектор, проверяет бомбоубежища, принимаются законы", - отметил он.

Ранее аналитик Пентагона заявил, что у Минобороны США есть разработки планов войны со всеми странами мира, но планы войны с нестабильными и агрессивными режимами прорабатываются более детально, в том числе и с путинским.