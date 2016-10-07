СММ ОБСЕ подтверждает отвод определенного количества сил и вооружений на участке Петровское-Богдановка

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ в Facebook.

"Патрули СММ в районе Петровского-Богдановки с обеих сторон линии столкновения наблюдали за отводом некоторого количества личного состава и средств с участка разведения", - говорится в сообщении.

В миссии отметили, что учитывая ограничения свободы передвижения и отсутствие гарантий безопасности СММ не имела доступа ко всем участкам зоны разведения.

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"Стороны обязаны обеспечивать доступ и безопасность наблюдателям СММ, а Совместный центр по контролю и координации отвечает за содействие обеспечению этого", – подчеркнули в СММ.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук отметил, что СММ ОБСЕ подтвердила синхронное разведение войск Вооруженных сил Украины и контролируемых Россией боевиков в районе Петровского Донецкой области.

По словам представителя Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко, силы АТО отошли на 1 км на запад и заняли новые, заранее оборудованные позиции.