"Мы не пришли ни к кому за чужим": Грицак убежден, что Украина выиграет гибридную войну с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии открытия мемориальной памятной доски жертвам политических репрессий ХХ века сегодня в Киеве.

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«Сегодня Украина фактически третий год противостоит России, российскому вызову, гибридной войне, и мы, как можем, но боремся с этим нашествием, мы боремся с агрессором. В этом плане я хочу поблагодарить и украинский народ, и украинское воинство, украинские добровольческие батальоны, украинских волонтеров, украинских священнослужителей, которые через сердце доходят к каждому из сидящих сейчас в окопах, я хочу особенно поблагодарить украинских капелланов, которые есть в воинских частях. Я убежден, что мы выиграем эту войну, мы защищаем свою землю, мы не пришли ни к кому за чужим, мы боремся за свое», - подчеркнул Грицак.