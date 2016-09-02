Порошенко назвал Одессу одним из форпостов, который не допустил распространения гибридной войны на юг Украины
Одесса стала одним из главных форпостов, который не допустил распространения очага гибридной войны на южные области Украины.
Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко жителям Одессы по случаю Дня города, которое размещено на сайте главы государства.
По словам президента, Одесса построена миллионами людей различных национальностей. Гармонично соединив в себе многие традиции и культуры, город подарил Украине и миру несравненные одесский юмор, архитектуру, литературу и музыку.
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«Город-герой Одесса всегда побеждает. Она пережила нацистскую оккупацию и красный террор, стала одним из главных форпостов, который не допустил распространения очага гибридной войны на южные области Украины», - говорится в поздравлении.
«Сегодня Одесса является одним из самых узнаваемых в мире украинских брендов. Убежден, что каждый успех города - это заслуга его жителей, смелых, свободных, талантливых и чрезвычайно гостеприимных людей. Самоотверженная любовь одесситов к своему краю является залогом его дальнейшего развития и новых достижений», - подчеркнул президент.
Порошенко пожелал жителям и гостям Одессы счастья, благополучия и достатка, а славному городу - мира и процветания.