Порошенко назвал Одессу одним из форпостов, который не допустил распространения гибридной войны на юг Украины

Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко жителям Одессы по случаю Дня города, которое размещено на сайте главы государства.

По словам президента, Одесса построена миллионами людей различных национальностей. Гармонично соединив в себе многие традиции и культуры, город подарил Украине и миру несравненные одесский юмор, архитектуру, литературу и музыку.

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«Город-герой Одесса всегда побеждает. Она пережила нацистскую оккупацию и красный террор, стала одним из главных форпостов, который не допустил распространения очага гибридной войны на южные области Украины», - говорится в поздравлении.

«Сегодня Одесса является одним из самых узнаваемых в мире украинских брендов. Убежден, что каждый успех города - это заслуга его жителей, смелых, свободных, талантливых и чрезвычайно гостеприимных людей. Самоотверженная любовь одесситов к своему краю является залогом его дальнейшего развития и новых достижений», - подчеркнул президент.

Порошенко пожелал жителям и гостям Одессы счастья, благополучия и достатка, а славному городу - мира и процветания.