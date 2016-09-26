"Режим тишины" в зоне АТО: боевики совершили 14 обстрелов за сутки

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 5 обстрелов. Оккупанты вели огонь из минометов 82-го и 120-го калибра по Авдеевке. Также из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь в районе Верхньоторецького.

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На Луганском направлении зафиксировано 6 нарушений “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки и Попасной. Кроме того, по Попасной оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

На Мариупольском направлении зафиксировано 3 нарушения “режима тишины”. В районе Марьинки, Новотроицкого и Павлополя боевики вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Подразделения сил АТО строго придерживаются “режима тишины”, подчеркивают в штабе.