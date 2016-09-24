"Тишина" в АТО: за прошедшие сутки погиб один военный, шестеро - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, шестеро наших бойцов были ранены», - сказал Мотузяник.

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Также украинские военные зафиксировали три полета вражеских беспилотников, которые вели разведку вблизи Авдеевки, Гранитного и Донецкого аэропорта.

По его словам, количество обстрелов позиций украинских войск увеличивается. Кроме того, добавил Мотузяник, противник применяет минометы, которые запрещены Минскими соглашениями.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 28 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.