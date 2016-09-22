На Донетчине будут судить пособника террористов, из-за которого погибли 10 военных: грозит пожизненное

За тяжкие преступления приспешнику террористов грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Следователи установили, что 29 июля 2014 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Латишево Шахтерского района Донецкой области расположились 19 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"61-летний местный житель, сторонник террористической организации "ДНР", войдя в доверие к военнослужащим, ссылаясь на необходимость уехать к своей жене, выехал на собственном автомобиле в направлении города Снежное Донецкой области. Оттуда мужчина уже вернулся в сопровождении не менее 4 единиц тяжелой военной бронетанковой техники вместе с участниками террористической организации "ДНР". В результате неравного боя 10 военнослужащих ВСУ погибли, 5 попали в плен", - уточняют в прокуратуре.

Кроме террористического акта (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса), правонарушитель обвиняется в финансировании терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК), поскольку в 2014 году он зарегистрировал на временно оккупированной боевиками территории предприятие и платил налоги до так называемого "Центрального Республиканского банка" террористической организации.

Спецоперация по розыску преступника длилась почти 2 года. Совместными усилиями сотрудников Национальной полиции и военных сил специальных операций в июле 2016 года злоумышленника задержали и арестовали.