За прошедшие сутки обошлось без погибших среди ВСУ, однако есть раненый – Лысенко
13:03, 19 сентября 2016Война
1622 1
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один украинский военнослужащий.
За прошедшие сутки у украинских защитников один ранен / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
По его словам, один военнослужащий был ранен.
Читайте такжеПервый "двухсотый" после объявленного "режима тишины": в Минобороны сообщили о гибели бойца АТО
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты за минувшие сутки 18 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. Больше всего вражеских обстрелов произошло в Авдеевской промзоне - враг обстреливал украинских защитников, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter