За прошедшие сутки обошлось без погибших среди ВСУ, однако есть раненый – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, один военнослужащий был ранен.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты за минувшие сутки 18 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. Больше всего вражеских обстрелов произошло в Авдеевской промзоне - враг обстреливал украинских защитников, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.