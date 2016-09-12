В Мариуполе дети нашли гранатомет в заброшенном здании

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Сообщение поступило на линию 102 в 20.20. Установлено, что дети играли в заброшенном здании магазина в Кальмиусском районе и среди развалин нашли опасный предмет. Ребята принесли оружие во двор собственного дома, чтобы показать родителям. Напуганные взрослые немедленно вызвали правоохранителей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Ривненском полигоне взорвался гранатомет, пострадали семеро военных

Место нахождения смертоносного оружия было оцеплено полицейскими, с ним работали взрывотехники.

По результатам их работы факт получит правовую оценку.